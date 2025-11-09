Три футболиста "Пари НН" остались вне заявки на игру с "Рубином" и тренировали детей - источник

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский не включил в заявку на матч с "Рубином" Валерия Царукяна, Реналдо Сефаса и Вахо Бедошвили, несмотря на отсутствие у них повреждений.

Фото: ФК "Пари НН"





Вчера, 8 ноября "Пари НН" на своём поле сыграл вничью против "Рубина" со счётом 0:0. На данный момент команда Алексея Шпилевского находится на 16 месте в турнирной таблице, имея восемь набранных очков. Последнюю победу нижегородцы одержали над "Оренбургом" (3:1) 13 сентября.



По информации телеграм-канала "Футбол по-нижегородски" , Валерий Царукян и Вахо Бедошвили не входят в планы наставника нижегородцев, а игрой Реналдо Сефаса против ЦСКА Алексей Шпилевский остался недоволен. Также сообщается, что в день матча все трое футболистов проводили тренировку для детей на стадионе "Радий". Следующий матч "Пари НН" проведёт на своём поле против " Зенита " 23 ноября.