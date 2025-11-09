Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Ахмат
0 - 2 0 2
Спартак2 тайм
Балтика
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
0 - 2 0 2
УралЗавершен
Енисей
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен
Ротор
3 - 0 3 0
ШинникЗавершен
Торпедо
1 - 1 1 1
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
Брайтон2 тайм
Астон Вилла
3 - 0 3 0
Борнмут2 тайм
Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
Лидс2 тайм
Брентфорд
2 - 1 2 1
Ньюкасл2 тайм
Манчестер Сити
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
1 - 0 1 0
ОвьедоЗавершен
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Реал Мадрид1 тайм
Валенсия
20:30
БетисНе начат
Мальорка
20:30
ХетафеНе начат
Сельта
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Аталанта
0 - 3 0 3
СассуолоЗавершен
Болонья
2 - 0 2 0
Наполи2 тайм
Дженоа
1 - 1 1 1
Фиорентина2 тайм
Рома
20:00
УдинезеНе начат
Интер
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
2 - 0 2 0
Санкт-Паули2 тайм
Штутгарт
19:30
АугсбургНе начат
Айнтрахт
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
1 - 1 1 1
Тулуза2 тайм
Метц
19:15
НиццаНе начат
Страсбург
19:15
ЛилльНе начат
Анже
19:15
ОсерНе начат
Лион
22:45
ПСЖНе начат

Три футболиста "Пари НН" остались вне заявки на игру с "Рубином" и тренировали детей - источник

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский не включил в заявку на матч с "Рубином" Валерия Царукяна, Реналдо Сефаса и Вахо Бедошвили, несмотря на отсутствие у них повреждений.
Фото: ФК "Пари НН"
По информации телеграм-канала "Футбол по-нижегородски", Валерий Царукян и Вахо Бедошвили не входят в планы наставника нижегородцев, а игрой Реналдо Сефаса против ЦСКА Алексей Шпилевский остался недоволен. Также сообщается, что в день матча все трое футболистов проводили тренировку для детей на стадионе "Радий".

Вчера, 8 ноября "Пари НН" на своём поле сыграл вничью против "Рубина" со счётом 0:0. На данный момент команда Алексея Шпилевского находится на 16 месте в турнирной таблице, имея восемь набранных очков. Последнюю победу нижегородцы одержали над "Оренбургом" (3:1) 13 сентября.

Следующий матч "Пари НН" проведёт на своём поле против "Зенита" 23 ноября.

