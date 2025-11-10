Дзюба - о "Зените": проще всего - обвинить своих пацанов

"По большому счёту, стоит Мостовому или Глушенкову сыграть среднюю игру, о они оказываются сразу в запасе. Жерсон только выздоровел - и сразу Мост сел. Видим, как Андрей Мостовой подходит на интервью и просто не радуется, а находится в подавленном состоянии. Всё очевидно, проще всего - обвинить своих пацанов", - сказал Дзюба в интервью "РБ Спорт".
После 15 сыгранных туров "Зенит" находится на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 30 очков.
Напомним, что Артём Дзюба выступал за петербургский клуб с 2015 по 2022 год. За этот период он провёл 249 игр, забил 108 голов и отдал 70 голевых передач.
В текущем сезоне в составе "Акрона" нападающий принял участие в 13 встречах, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал две голевые передачи.
Тольяттинская команда занимает после 15 матчей восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 18 набранными очками.
Фото: ФК "Акрон"