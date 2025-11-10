"Ты должен вести себя достойно". Экс-спортдир "Спартака" - о Станковиче

"Ты тренер большого клуба. "Спартак" — это топ-клуб. Ты должен вести себя достойно, придержи эмоции. Он на нервах. Два месяца увольняют. Ему тяжело", - цитирует Шикунова сетевое издание "СП".
Московский "Спартак" одержал выездную победу над грозненским "Ахматом" в матче 15 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. После матча главный тренер красно-белых Деян Станкович выступил в словесную перепалку с корреспондентом "Матч ТВ", а также не пришел на послематчевую пресс-конференцию.
После 15 сыгранных туров столичный клуб занимает 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 25 набранными очками в своем активе.
Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов высказался о поведении главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"