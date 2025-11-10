"Я сейчас думаю про следующую игру. Не про топ-3, не про топ-2 и не про топ-8 даже. Нам надо следующую игру выиграть", - цитирует Карпина Metaratings.
Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" летом текущего года, специалист продолжает работу в сборной России. После 15 сыгранных туров бело-голубые занимают 10 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 17 набранными очками в своем активе.
Главный тренер "Динамо": я не думаю про топ-3 и даже не про топ-8
Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин высказался о перспективах бело-голубых в РПЛ.
