Газзаев - о Карпине: ему надо определиться с командой. В сборной у него получается лучше, чем в "Динамо"

"Карпину надо определиться - или с одной, или с другой командой. Я думаю, что у него в сборной получается лучше, чем в "Динамо". В сборной я вижу хорошую молодую перспективную команду, как никогда за последние годы. В "Динамо" результата нет. Здесь одна неудача все смазывает в сборной", - сказал Газзаев в эфире "Матч ТВ".
Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в начале июля 2025 года. Под руководством российского специалиста бело-голубые провели 22 матча, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений. На данный момент команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 17-ю очками.
Главным тренером сборной России Карпин стал в конце июля 2021 года. Под его руководством команда провела 28 матчей, одержала 20 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что Валерию Карпину следует сделать выбор между работой в сборной России и московском "Динамо".
Фото: РФС