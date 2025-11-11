"У каждого есть желание поработать в "Спартаке". Я много лет проработал тренером и опыта достаточно. Знаю, как добиться результата и что делать. Я готов возглавить "Спартак". Нужно наладить дисциплину. Биться за ромб", - сказал Юран "Матч ТВ".
Сегодня, 11 ноября, пресс-служба "Спартака" сообщила об уходе Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Вадим Романов.
Сергей Юран являлся ассистентом главного тренера в "Спартаке", а также наставником во второй команде. Российский специалист возглавлял "Химки", "Балтику", "Пари НН", "Шинник", "Серик Спор" и другие клубы.
"Я готов возглавить "Спартак". Биться за ромб". Юран - о клубе
Фото: ФК "Химки"