"Учитывая, что генеральный директор играл с легендами красно-белых в футбол, я был бы не против, чтобы "Спартак" возглавил Андрей Тихонов. Он в том возрасте и статусе, в котором можно тренировать такой статусный клуб. И не нужно обращать внимание на его работу в "Енисее", у которого скромные возможности", - сказал Генич "Матч ТВ".
Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в начале июля 2024 года. В текущем сезоне под руководством сербского специалиста команда провела 22 матча, одержала 12 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Сегодня, 11 ноября, пресс-служба клуба объявила об уходе главного тренера.
Андрей Тихонов является бывшим игроком "Спартака". После завершения карьеры он работал спортивным директором и ассистентом тренера в московском клубе. На данный момент российский специалист является наставником в "Енисее".
Генич предложил кандидата на пост главного тренера "Спартака"
Комментатор Константин Генич высказался о возможной кандидатуре на пост главного тренера "Спартака" после увольнения Деяна Станковича.
Фото: Global Look Press