"Что касается Перу, глобальные выводы делать не нужно. Под руководством этого тренера они сыграли одну игру. Говорить что-то неправильно. Составы меняются, игроки меняются. Да, это техничные, добротные футболисты. Просто нам точно не будет", - передает слова Карпина "Чемпионат".
Матч сборной России против команды Перу состоится завтра, 12 ноября. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
На данный момент сборная России занимает 30-е место в рейтинге ФИФА, Перу располагается на 49-й строчке.
Валерий Карпин возглавляет национальную команду с конца июля 2021 года. Под его руководством сборная России провела 28 матчей, одержала 20 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.
Карпин высказался о предстоящем матче сборной России против Перу
Фото: РФС