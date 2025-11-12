"Моя работа не была завершена". Абаскаль - о возможном возвращении в "Спартак"

"Мой уход был обусловлен некоторыми обстоятельствами, которые тогда стали неизбежными, но теперь их больше нет. Я уже говорил, что моя работа не была завершена, потому что продолжение проекта оказалось невозможным", - цитирует Абаскаля "СЭ".
Гильермо Абаскаль был главным тренером московского "Спартака" с лета 2022 года по апрель 2024 года - под руководством испанского специалиста красно-белые становились бронзовыми призерами чемпионата России.
Вчера, 11 ноября, московский "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера по обоюдному соглашению сторон. Сербский специалист работал в столичном клубе с лета 2024 года, по итогам прошлого сезона команда заняла 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах.
После 15 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице РПЛ с 25 набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на 8 баллов. Временно исполняющим обязанности главного тренера красно-белых стал Вадим Романов, который входил в тренерский штаб Деяна Станковича.
