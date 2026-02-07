Мусаев - после крупной победы над "Зенитом": от результата не нужно летать в облаках

Порадовала в первую очередь самоотдача и дисциплина.Был хороший первый тайм. Понравилась именно командная работа. Второй тайм чуть-чуть превосходили в свежести. От результата не нужно слишком летать в облаках, - цитирует тренера пресс-служба клуба.
После этой победы "быки" с четырьмя очками возглавляют таблицу турнира. "Зенит" располагается на втором месте, имея три балла. Следующие матчи команды проведут 10 февраля: "Краснодар" сыграет с "Динамо", а петербуржцы встретятся с ЦСКА.
В чемпионате России "Краснодар" с 40 баллами лидирует в таблице. РПЛ возобновится в конце месяца.