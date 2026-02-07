Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
11:00
ТорпедоНе начат
Спартак
16:00
Далянь ИнбоНе начат
Ростов
16:00
Циндао Вест КостНе начат
Нижний Новгород
17:00
ЕнисейНе начат

Мусаев - после крупной победы над "Зенитом": от результата не нужно летать в облаках

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев подвёл итоги матча с "Зенитом" в матчe Зимнего кубка РПЛ, отметив качество командной игры и рабочий характер победы.
Фото: ФК "Краснодар"
Встреча, прошедшая 6 февраля, завершилась уверенной победой краснодарцев со счётом 3:0. По словам Мусаева, ключевым фактором стали дисциплина и самоотдача игроков.

Порадовала в первую очередь самоотдача и дисциплина.
Был хороший первый тайм. Понравилась именно командная работа. Второй тайм чуть-чуть превосходили в свежести. От результата не нужно слишком летать в облаках, - цитирует тренера пресс-служба клуба.

После этой победы "быки" с четырьмя очками возглавляют таблицу турнира. "Зенит" располагается на втором месте, имея три балла. Следующие матчи команды проведут 10 февраля: "Краснодар" сыграет с "Динамо", а петербуржцы встретятся с ЦСКА.

В чемпионате России "Краснодар" с 40 баллами лидирует в таблице. РПЛ возобновится в конце месяца.

