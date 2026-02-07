Болельщики "Аль-Насра" устроили акцию в поддержку Роналду

Во время матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Иттихадом" болельщики "Аль-Насра" публично поддержали Криштиану Роналду , который вновь не попал в заявку команды.

Фото: ФК "Аль-Наср"

На седьмой минуте встречи фанаты подняли плакаты с номером 7 и фамилией португальского форварда, выполненные в клубных жёлто-синих цветах. Таким образом трибуны выразили поддержку 41-летнему нападающему, пропустившему уже второй матч подряд.



Ранее сообщалось, что отсутствие Роналду связано не с травмой, а с его позицией по работе Суверенного фонда Саудовской Аравии. Португалец, по данным СМИ, недоволен распределением инвестиций и считает, что "Аль-Наср" находится в менее выгодных условиях по сравнению с "Аль-Хилялем".