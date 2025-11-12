"С Леонченко все закономерно, как у тренеров: не выигрываешь титулы — собираешься и уходишь. Он не выиграл ни одного трофея, ни одной медали. Его самое большое упущение и ошибка — поддержка предыдущих управленцев и немецкой компании, которая приехала в "Локомотив" учить футболу, но в итоге чуть не вылетела. За ошибки все люди должны отвечать", — приводит слова Семина "Чемпионат".
"Локомотив" объявил об увольнении Владимира Леонченко с поста генерального директора клуба в среду, 12 ноября. Он занимал эту должность с декабря 2020 года. 53-летнего Леонченко сменил бывший футболист железнодорожников Борис Ротенберг, который до этого работал директором департамента развития молодежного футбола московского клуба.
После 15-ти сыгранных туров чемпионата России "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 30 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет три очка.
"Не выигрываешь титулы — собираешься и уходишь". Семин – об увольнении Леонченко из "Локомотива"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался об увольнении Владимира Леонченко с должности генерального директора клуба.
Фото: ФК "Локомотив"