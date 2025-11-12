Карпин рассказал, когда может завершить карьеру тренера

"Ничего не должно произойти для завершения тренерской карьеры, может все в любой момент наступить. Я себе срок отмериваю — до 60 лет", — приводит слова Карпина ТАСС.
На данный момент специалисту 56 лет. Он работает главным тренером сборной России с 2021 года. Летом 2025 года Карпин возглавил московское "Динамо", подписав контракт с клубом до 2028 года.
В среду, 12 ноября сборная России проведет товарищескую встречу с Перу. Игра состоится в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00. Следующий матч команды Валерия Карпина запланирован на 15 ноября. В этот день сборная России сыграет с Чили на стадионе "Фишт" в Сочи.
Фото: ТАСС