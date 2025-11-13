Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
4 - 1 4 1
ЭстонияЗавершен
Азербайджан
0 - 2 0 2
ИсландияЗавершен
Армения
0 - 1 0 1
ВенгрияЗавершен
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
0 - 0 0 0
ЛатвияЗавершен
Литва
0 - 0 0 0
ИзраильЗавершен
Чехия
1 - 0 1 0
Сан-МариноЗавершен

Нападающий сборной Перу оценил вероятность своего перехода в РПЛ

Нападающий сборной Перу Алекс Валера рассказал, что готов рассмотреть предложения от российских команд.
Фото: официальный сайт РФС
"Если бы меня пригласили, это был бы хороший шанс попробовать здесь свои силы. Так что если это произойдёт - посмотрим", - сказал Валера в интервью "Матч ТВ".

Вчера, 12 ноября сборная России в Санкт-Петербурге сыграла вничью товарищеский матч с перуанцами. Счёт открыл Александр Головин, а единственный мяч в составе гостей забил Алекс Валера в концовке второго тайма.

29-летний нападающий играет за перуанскую команду "Университарио". В текущем сезоне Алекс Валера принял участие в 22 встречах, отметился 10 забитыми мячами и отдал две голевые передачи. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в один миллион евро.

