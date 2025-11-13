"Если бы меня пригласили, это был бы хороший шанс попробовать здесь свои силы. Так что если это произойдёт - посмотрим", - сказал Валера в интервью "Матч ТВ".
Вчера, 12 ноября сборная России в Санкт-Петербурге сыграла вничью товарищеский матч с перуанцами. Счёт открыл Александр Головин, а единственный мяч в составе гостей забил Алекс Валера в концовке второго тайма.
29-летний нападающий играет за перуанскую команду "Университарио". В текущем сезоне Алекс Валера принял участие в 22 встречах, отметился 10 забитыми мячами и отдал две голевые передачи. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в один миллион евро.
Нападающий сборной Перу оценил вероятность своего перехода в РПЛ
Фото: официальный сайт РФС