Наумов - об игре сборной России против Перу: вышли на поле, как академики с тросточками

"В прошедшем матче игра нашей сборной не понравилась. Все как-то пешком, тихонечко. Как однажды сказал Газзаев, вышли на поле, как академики с тросточками. Во всех предыдущих матчах сборная выглядела очень хорошо: присутствовал кураж, были горящие глаза. Сейчас этого куража не было", - сказал Наумов "Матч ТВ".
Матч сборной России против команды Перу состоялся вчера, 12 ноября. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Голом за команду Валерия Карпина отличился полузащитник Александр Головин. За Перу мяч забил нападающий Алекс Валера.
Следующий матч сборной России состоится 15 ноября против команды Чили. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов резко высказался об игре сборной России в товарищеском матче с Перу.
Фото: РФС