Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
4 - 1 4 1
ЭстонияЗавершен
Азербайджан
0 - 2 0 2
ИсландияЗавершен
Армения
0 - 1 0 1
ВенгрияЗавершен
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
0 - 0 0 0
ЛатвияЗавершен
Литва
0 - 0 0 0
ИзраильЗавершен
Чехия
1 - 0 1 0
Сан-МариноЗавершен

Наумов - об игре сборной России против Перу: вышли на поле, как академики с тросточками

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов резко высказался об игре сборной России в товарищеском матче с Перу.
Фото: РФС
"В прошедшем матче игра нашей сборной не понравилась. Все как-то пешком, тихонечко. Как однажды сказал Газзаев, вышли на поле, как академики с тросточками. Во всех предыдущих матчах сборная выглядела очень хорошо: присутствовал кураж, были горящие глаза. Сейчас этого куража не было", - сказал Наумов "Матч ТВ".

Матч сборной России против команды Перу состоялся вчера, 12 ноября. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Голом за команду Валерия Карпина отличился полузащитник Александр Головин. За Перу мяч забил нападающий Алекс Валера.

Следующий матч сборной России состоится 15 ноября против команды Чили. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится