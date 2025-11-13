Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
4 - 1 4 1
ЭстонияЗавершен
Азербайджан
0 - 2 0 2
ИсландияЗавершен
Армения
0 - 1 0 1
ВенгрияЗавершен
Англия
2 - 0 2 0
СербияЗавершен
Андорра
0 - 1 0 1
АлбанияЗавершен
Ирландия
2 - 0 2 0
ПортугалияЗавершен
Франция
4 - 0 4 0
УкраинаЗавершен
Молдова
0 - 2 0 2
ИталияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
0 - 0 0 0
ЛатвияЗавершен
Литва
0 - 0 0 0
ИзраильЗавершен
Чехия
1 - 0 1 0
Сан-МариноЗавершен

Гусев раскритиковал игру сборной России в матче с Перу

Комментатор Виктор Гусев высказался об игре сборной России в товарищеском матче против Перу.
Фото: РФС
"Глупо и очень легко винить в этом голе Сафонова. Разве кто-то мог бы радоваться победе с минимальным счётом по такой игре? Лично я - нет. Соперник был не самый сильный. Плюс нужно учитывать отсутствие основных футболистов у сборной Перу. Они долго добирались до Санкт-Петербурга. Мне казалось, что мы разберёмся с ними легче", - сказал Гусев "Советскому спорту".

Товарищеский матч сборной России против команды Перу состоялся вчера, 12 ноября. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. За команду Валерия Карпина на 18-й минуте голом отличился полузащитник Александр Головин. В конце второго тайма мяч забил нападающий сборной Перу Алекс Валера.

Следующий матч национальной команды России состоится 15 ноября против Чили. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

