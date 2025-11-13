Гусев раскритиковал игру сборной России в матче с Перу

"Глупо и очень легко винить в этом голе Сафонова. Разве кто-то мог бы радоваться победе с минимальным счётом по такой игре? Лично я - нет. Соперник был не самый сильный. Плюс нужно учитывать отсутствие основных футболистов у сборной Перу. Они долго добирались до Санкт-Петербурга. Мне казалось, что мы разберёмся с ними легче", - сказал Гусев "Советскому спорту".
Товарищеский матч сборной России против команды Перу состоялся вчера, 12 ноября. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. За команду Валерия Карпина на 18-й минуте голом отличился полузащитник Александр Головин. В конце второго тайма мяч забил нападающий сборной Перу Алекс Валера.
Следующий матч национальной команды России состоится 15 ноября против Чили. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Комментатор Виктор Гусев высказался об игре сборной России в товарищеском матче против Перу.
Фото: РФС