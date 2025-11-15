Матчи Скрыть

Первая лига

СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
15:00
Волга УлНе начат
Торпедо
15:30
РоторНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
БельгияНе начат
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

Непомнящий рассказал, в чем сборная Перу превзошла Россию

Российский тренер Валерий Непомнящий объяснил, почему сборной России не удалось одержать победу над Перу в товарищеском матче.
Фото: РФС
"Сборная Перу, конечно, уступала нам индивидуально по всем качествам, но настрой, мне кажется, у перуанцев был лучше, особенно во втором тайме, и что касается гола пропущенного, то есть причина одна - недостаток концентрации", - сказал Непомнящий в интервью "Газете.Ru".

Матч сборной России против команды Перу состоялся 12 ноября. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Счет в матче открыл игрок сборной России Александр Головин, забив на 18-й минуте. Во втором тайме голом отметился форвард Перу Алекс Валера.

Сегодня, 15 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграют против национальной команды Чили. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

