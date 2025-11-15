Непомнящий рассказал, в чем сборная Перу превзошла Россию

"Сборная Перу, конечно, уступала нам индивидуально по всем качествам, но настрой, мне кажется, у перуанцев был лучше, особенно во втором тайме, и что касается гола пропущенного, то есть причина одна - недостаток концентрации", - сказал Непомнящий в интервью "Газете.Ru".
Матч сборной России против команды Перу состоялся 12 ноября. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Счет в матче открыл игрок сборной России Александр Головин, забив на 18-й минуте. Во втором тайме голом отметился форвард Перу Алекс Валера.
Сегодня, 15 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграют против национальной команды Чили. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Российский тренер Валерий Непомнящий объяснил, почему сборной России не удалось одержать победу над Перу в товарищеском матче.
Фото: РФС