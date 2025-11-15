Черданцев раскритиковал игрока "Зенита" Жерсона

"Когда за такие деньги приобретается футболист сборной Бразилии, при всех травмах и адаптациях человек должен выходить и свой контракт оправдывать с первого матча. А Жерсон не показал вообще ничего за первый круг. Неслучайно он часто оказывается в запасе. За трансферную стоимость тебя никто в состав не ставит", - сказал Черданцев "Матч ТВ".
Жерсон стал игроком петербургского "Зенита" в начале июля 2025 года. Всего за клуб полузащитник провел 11 матчей и забил 1 гол. Соглашение с бразильским футболистом рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость 28-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt.
На данный момент "Зенит" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 15-ти встречах. Следующий матч подопечных Сергея Семака состоится 23 ноября против "Пари НН" в рамках РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"