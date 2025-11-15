Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
15:00
Волга УлНе начат
Торпедо
15:30
РоторНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
БельгияНе начат
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

Черданцев раскритиковал игрока "Зенита" Жерсона

Комментатор Георгий Черданцев высказался об игре футболиста петербургского "Зенита" Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"
"Когда за такие деньги приобретается футболист сборной Бразилии, при всех травмах и адаптациях человек должен выходить и свой контракт оправдывать с первого матча. А Жерсон не показал вообще ничего за первый круг. Неслучайно он часто оказывается в запасе. За трансферную стоимость тебя никто в состав не ставит", - сказал Черданцев "Матч ТВ".

Жерсон стал игроком петербургского "Зенита" в начале июля 2025 года. Всего за клуб полузащитник провел 11 матчей и забил 1 гол. Соглашение с бразильским футболистом рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость 28-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt.

На данный момент "Зенит" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 15-ти встречах. Следующий матч подопечных Сергея Семака состоится 23 ноября против "Пари НН" в рамках РПЛ.

