Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
15:00
Волга УлНе начат
Торпедо
15:30
РоторНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
БельгияНе начат
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

"Все чешут языком". Мостовой - о проблеме российского футбола

Бывший футболист московского "Спартака" назвал проблему российского футбола.
Фото: "Чемпионат"
"У нас проблема в том, что есть большое количество нефутбольных людей, и все чешут языком. За границей этого меньше. Если там нефутбольные люди говорят, то делают это спокойно", - сказал Мостовой "СЭ".

Александр Мостовой выступал за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес". Атакующий полузащитник является обладателем Кубка Португалии и двукратным чемпионом СССР.

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает "Краснодар", "быки" набрали 33 очка в 15-ти встречах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится