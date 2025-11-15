"Все чешут языком". Мостовой - о проблеме российского футбола

"У нас проблема в том, что есть большое количество нефутбольных людей, и все чешут языком. За границей этого меньше. Если там нефутбольные люди говорят, то делают это спокойно", - сказал Мостовой "СЭ".
Александр Мостовой выступал за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес". Атакующий полузащитник является обладателем Кубка Португалии и двукратным чемпионом СССР.
На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает "Краснодар", "быки" набрали 33 очка в 15-ти встречах.
