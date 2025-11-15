Защитник "Пари НН": место в таблице бьёт по самолюбию

"Рабочая атмосфера, стараемся настраиваться от матча к матчу, бороться за очки. Место в таблице бьёт по самолюбию, нам надо исправлять ситуацию", - сказал Пигас в интервью "Советскому спорту".
После первого круга Российской Премьер-Лиги "Пари НН" занимает 16 строчку в турнирной таблице с восемью набранными очками.
Вадим Пигас в текущем сезоне принял участие в 14 встречах во всех турнирах за нижегородцев и не отметился результативными действиями.
В следующем туре команда Алексея Шпилевского примет на своём поле "Зенит". Игра пройдёт в воскресенье, 23 ноября.
Защитник "Пари НН" Вадим Пигас прокомментировал турнирное положение команды в чемпионате России.
Фото: ФК "Пари НН"