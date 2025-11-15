Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
15:00
Волга УлНе начат
Торпедо
15:30
РоторНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
БельгияНе начат
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

Защитник "Пари НН": место в таблице бьёт по самолюбию

Защитник "Пари НН" Вадим Пигас прокомментировал турнирное положение команды в чемпионате России.
Фото: ФК "Пари НН"
"Рабочая атмосфера, стараемся настраиваться от матча к матчу, бороться за очки. Место в таблице бьёт по самолюбию, нам надо исправлять ситуацию", - сказал Пигас в интервью "Советскому спорту".

После первого круга Российской Премьер-Лиги "Пари НН" занимает 16 строчку в турнирной таблице с восемью набранными очками.

Вадим Пигас в текущем сезоне принял участие в 14 встречах во всех турнирах за нижегородцев и не отметился результативными действиями.

В следующем туре команда Алексея Шпилевского примет на своём поле "Зенит". Игра пройдёт в воскресенье, 23 ноября.

