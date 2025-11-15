Матчи Скрыть

Первая лига

СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
15:00
Волга УлНе начат
Торпедо
15:30
РоторНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
БельгияНе начат
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

Минспорта Калининградской области назвала результаты "Балтики" "фантастическими"

Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко рассказала, что тренер "Балтики" Андрей Талалаев сыграл ключевую роль в успехах команды.
Фото: ФК "Балтика"
"Слежу, хожу на матчи, болею за "Балтику". Фантастическое начало сезона это огромная работа всей системы клуба, управления и, конечно, Андрея Викторовича Талалаева, который ведёт команду как локомотив вперёд", - сказала Ищенко в интервью ТАСС.

После первого круга чемпионата России "Балтика" располагается на пятом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 28 очков. Калининградцы отстают от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.

В следующем туре команда Андрея Талалаева сыграет против "Оренбурга" на выезде. Встреча пройдёт в субботу, 22 ноября.

Напомним, что в прошлом сезоне "Балтика" выиграла Первую Лигу и завоевала путевку в РПЛ.

