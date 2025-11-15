Минспорта Калининградской области назвала результаты "Балтики" "фантастическими"

"Слежу, хожу на матчи, болею за "Балтику". Фантастическое начало сезона это огромная работа всей системы клуба, управления и, конечно, Андрея Викторовича Талалаева, который ведёт команду как локомотив вперёд", - сказала Ищенко в интервью ТАСС.
После первого круга чемпионата России "Балтика" располагается на пятом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 28 очков. Калининградцы отстают от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.
В следующем туре команда Андрея Талалаева сыграет против "Оренбурга" на выезде. Встреча пройдёт в субботу, 22 ноября.
Напомним, что в прошлом сезоне "Балтика" выиграла Первую Лигу и завоевала путевку в РПЛ.
Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко рассказала, что тренер "Балтики" Андрей Талалаев сыграл ключевую роль в успехах команды.
Фото: ФК "Балтика"