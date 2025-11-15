Пономарев: иностранным тренерам плевать на российский футбол

"Почему же мы преклоняемся перед иностранцами? Они же сюда приезжают на заработки, они поняли, что здесь им готовы платить колоссальные деньги. Они заключают контракт на несколько лет, а после этого хоть трава не расти. Им плевать на российский футбол", - сказал Пономарев в интервью "РИА Новости Спорт".
Ранее в СМИ сообщалось, что "Спартак" не планирует рассматривать российских кандидатов на пост главного тренера.
Напомним, что во вторник, 11 ноября, московский "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича по обоюдному соглашению сторон. Сербский специалист работал в столичном клубе с лета 2024 года, по итогам прошлого сезона команда заняла четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах.
После 15 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице РПЛ с 25 набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на 8 баллов. Временно исполняющим обязанности главного тренера красно-белых стал Вадим Романов, который входил в тренерский штаб Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак" Москва