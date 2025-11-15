Карпин назвал лучшего российского тренера по итогам этого года

"Лучший российский тренер по итогам 2025 года по моему мнению? Сергей Семак", - сказал Карпин в интервью "РБ Спорт".
Напомним, что после первого круга "Зенит" под руководством Сергея Семака занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 30 очков.
В следующем туре петербуржцы сыграют на выезде против "Пари НН". Игра пройдёт в воскресенье, 23 ноября.
Напомним, что в прошедшем сезоне 2024/25 сине-бело-голубые стали вторыми в Российской Премьер-Лиге, уступив одно очко в турнирной таблице "Краснодару".
Фото: официальный сайт РФС