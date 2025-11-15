Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
15:00
Волга УлНе начат
Торпедо
15:30
РоторНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
БельгияНе начат
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

Карпин назвал лучшего российского тренера по итогам этого года

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал лучшего тренера в России по итогам текущего года.
Фото: официальный сайт РФС
"Лучший российский тренер по итогам 2025 года по моему мнению? Сергей Семак", - сказал Карпин в интервью "РБ Спорт".

Напомним, что после первого круга "Зенит" под руководством Сергея Семака занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 30 очков.

В следующем туре петербуржцы сыграют на выезде против "Пари НН". Игра пройдёт в воскресенье, 23 ноября.

Напомним, что в прошедшем сезоне 2024/25 сине-бело-голубые стали вторыми в Российской Премьер-Лиге, уступив одно очко в турнирной таблице "Краснодару".

