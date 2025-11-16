В нынешнем году средняя посещаемость домашних матчей сборной России составила 30 991 зритель. Команда Валерия Карпина провела в 2025 году 10 игр, из которых 8 прошли в России.
Наиболее посещаемой стала встреча с Нигерией в "Лужниках", где собралось 45 638 болельщиков. Наименьшее количество зрителей посетило игру против Гренады на стадионе "ВТБ Арена" в Москве - 15 283 зрителя.
Финальный матч года в Сочи на стадионе "Фишт" против сборной Чили, который прошел вчера, 15 ноября, посетили 32 779 зрителей.
Источник: "СЭ"
Стала известна средняя посещаемость домашних матчей сборной России в 2025 году
Фото: сборная России