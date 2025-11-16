Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
13:00
ФакелНе начат
Уфа
14:00
Арсенал ТулаНе начат
Челябинск
15:00
КАМАЗНе начат
Шинник
17:30
ЧайкаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
17:00
АрменияНе начат
Венгрия
17:00
ИрландияНе начат
Албания
20:00
АнглияНе начат
Сербия
20:00
ЛатвияНе начат
Украина
20:00
ИсландияНе начат
Азербайджан
20:00
ФранцияНе начат
Израиль
22:45
МолдоваНе начат
Италия
22:45
НорвегияНе начат

Стала известна средняя посещаемость домашних матчей сборной России в 2025 году

Подсчитана средняя посещаемость матчей сборной России по итогам года.
Фото: сборная России
В нынешнем году средняя посещаемость домашних матчей сборной России составила 30 991 зритель. Команда Валерия Карпина провела в 2025 году 10 игр, из которых 8 прошли в России.

Наиболее посещаемой стала встреча с Нигерией в "Лужниках", где собралось 45 638 болельщиков. Наименьшее количество зрителей посетило игру против Гренады на стадионе "ВТБ Арена" в Москве - 15 283 зрителя.

Финальный матч года в Сочи на стадионе "Фишт" против сборной Чили, который прошел вчера, 15 ноября, посетили 32 779 зрителей.

Источник: "СЭ"

Опубликовал:
