12 ноября россияне сыграли вничью 1:1 с перуанцами, а 15 ноября со счетом 0:2 уступили чилийцам.
"Игра с Чили мне понравилась, она смотрелась, держала в напряжении. Мы хорошо начали, было понятно, в какой футбол играет сборная. Решающим фактором оказалось индивидуальное мастерство. Нам есть чему поучиться у перуанцев и у Чили. Но я похвалю сборную России за стремление играть до конца", — сказал Колосков в беседе с Metaratings.
Поражение от Чили стало для сборной России первым за четыре года. Последний раз российская национальная команда уступала Хорватии (0:1) в ноябре 2021-го в рамках отбора к чемпионату мира-2022. От официальных соревнований сборная России отстранена с марта 2022 года.
Колосков заявил, что сборной России есть чему поучиться у Перу и Чили
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о выступлениях сборной России в матчах с командами Перу и Чили.
Фото: Телеграм-канал сборной России по футболу