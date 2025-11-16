Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
13:00
ФакелНе начат
Уфа
14:00
Арсенал ТулаНе начат
Челябинск
15:00
КАМАЗНе начат
Шинник
17:30
ЧайкаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
17:00
АрменияНе начат
Венгрия
17:00
ИрландияНе начат
Албания
20:00
АнглияНе начат
Сербия
20:00
ЛатвияНе начат
Украина
20:00
ИсландияНе начат
Азербайджан
20:00
ФранцияНе начат
Израиль
22:45
МолдоваНе начат
Италия
22:45
НорвегияНе начат

Колосков заявил, что сборной России есть чему поучиться у Перу и Чили

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о выступлениях сборной России в матчах с командами Перу и Чили.
Фото: Телеграм-канал сборной России по футболу
12 ноября россияне сыграли вничью 1:1 с перуанцами, а 15 ноября со счетом 0:2 уступили чилийцам.

"Игра с Чили мне понравилась, она смотрелась, держала в напряжении. Мы хорошо начали, было понятно, в какой футбол играет сборная. Решающим фактором оказалось индивидуальное мастерство. Нам есть чему поучиться у перуанцев и у Чили. Но я похвалю сборную России за стремление играть до конца", — сказал Колосков в беседе с Metaratings.

Поражение от Чили стало для сборной России первым за четыре года. Последний раз российская национальная команда уступала Хорватии (0:1) в ноябре 2021-го в рамках отбора к чемпионату мира-2022. От официальных соревнований сборная России отстранена с марта 2022 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится