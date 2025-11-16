Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
13:00
ФакелНе начат
Уфа
14:00
Арсенал ТулаНе начат
Челябинск
15:00
КАМАЗНе начат
Шинник
17:30
ЧайкаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
17:00
АрменияНе начат
Венгрия
17:00
ИрландияНе начат
Албания
20:00
АнглияНе начат
Сербия
20:00
ЛатвияНе начат
Украина
20:00
ИсландияНе начат
Азербайджан
20:00
ФранцияНе начат
Израиль
22:45
МолдоваНе начат
Италия
22:45
НорвегияНе начат

Кержаков: в глазах футболистов сборной России не видно азарта

Бывший футболист Александр Кержаков поделился мнением о ноябрьском учебно-тренировочном сборе национальной команды России.
Фото: сборная России
12 ноября сборная России сыграла вничью 1:1 с Перу, 15 ноября россияне проиграли Чили со счетом 0:2.

"Мне понравилась сборная Чили. Россия создала не так много моментов, только в конце был шанс у Глебова, но серьезной опасности не создали. После отстранения сборная сыграла около 20 матчей. Эти годы усыпили бдительность, и даже матч с Перу показал, что в глазах футболистов не видно азарта", — передает слова Кержакова "Чемпионат".

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА с марта 2022 года. За это время команда провела 24 товарищеских матча, в которых одержала 15 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

