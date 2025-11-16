12 ноября сборная России сыграла вничью 1:1 с Перу, 15 ноября россияне проиграли Чили со счетом 0:2.
"Мне понравилась сборная Чили. Россия создала не так много моментов, только в конце был шанс у Глебова, но серьезной опасности не создали. После отстранения сборная сыграла около 20 матчей. Эти годы усыпили бдительность, и даже матч с Перу показал, что в глазах футболистов не видно азарта", — передает слова Кержакова "Чемпионат".
Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА с марта 2022 года. За это время команда провела 24 товарищеских матча, в которых одержала 15 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.
Кержаков: в глазах футболистов сборной России не видно азарта
Бывший футболист Александр Кержаков поделился мнением о ноябрьском учебно-тренировочном сборе национальной команды России.
Фото: сборная России