В Азербайджане прокомментировали интерес "Спартака" к тренеру "Карабаха"

С 2008 года Гурбанов возглавляет азербайджанский "Карабах". О том, что в услугах специалиста заинтересован "Спартак", сообщил журналист Фуад Алакбаров.
"Гурбан Гурбанов играл в России как футболист. Возможно, когда-нибудь он продолжит карьеру главного тренера в России, но я не верю, что он может уйти в "Спартак" сейчас. Руководство «Карабаха» создало ему нужные условия, связь между клубом и Гурбановым очень крепкая. Он не покидал "Карабах", даже когда работал в сборной Азербайджана. По имеющимся у меня данным, Гурбанову уже поступали предложения из Турции и европейских стран, однако он их не принял", — сказал Хасанли в беседе с "Чемпионатом".
11 ноября пост главного тренера "Спартака" покинул сербский специалист Деян Станкович. Исполняющим обязанности наставника красно-белых назначен Вадим Романов.
В бытность футболистом Гурбан Гурбанов играл за российские клубы "Динамо" Ставрополь, "Балтика", "Факел", "Воронеж" и "Волгарь". В качестве главного тренера он выиграл с "Карабахом" одиннадцать чемпионских титулов и шесть Кубков Азербайджана.
Шеф-редактор азербайджанского сайта Sportlife.az Миралам Хасанли прокомментировал новость об интересе "Спартака" к тренеру Гурбану Гурбанову.
Фото: ФК "Спартак"