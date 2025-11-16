Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Уфа
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Челябинск
3 - 3 3 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
4 - 1 4 1
Чайка2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
9 - 1 9 1
АрменияЗавершен
Венгрия
2 - 3 2 3
ИрландияЗавершен
Албания
20:00
АнглияНе начат
Сербия
20:00
ЛатвияНе начат
Украина
20:00
ИсландияНе начат
Азербайджан
20:00
ФранцияНе начат
Израиль
22:45
МолдоваНе начат
Италия
22:45
НорвегияНе начат

В Азербайджане прокомментировали интерес "Спартака" к тренеру "Карабаха"

Шеф-редактор азербайджанского сайта Sportlife.az Миралам Хасанли прокомментировал новость об интересе "Спартака" к тренеру Гурбану Гурбанову.
Фото: ФК "Спартак"
С 2008 года Гурбанов возглавляет азербайджанский "Карабах". О том, что в услугах специалиста заинтересован "Спартак", сообщил журналист Фуад Алакбаров.

"Гурбан Гурбанов играл в России как футболист. Возможно, когда-нибудь он продолжит карьеру главного тренера в России, но я не верю, что он может уйти в "Спартак" сейчас. Руководство «Карабаха» создало ему нужные условия, связь между клубом и Гурбановым очень крепкая. Он не покидал "Карабах", даже когда работал в сборной Азербайджана. По имеющимся у меня данным, Гурбанову уже поступали предложения из Турции и европейских стран, однако он их не принял", — сказал Хасанли в беседе с "Чемпионатом".

11 ноября пост главного тренера "Спартака" покинул сербский специалист Деян Станкович. Исполняющим обязанности наставника красно-белых назначен Вадим Романов.

В бытность футболистом Гурбан Гурбанов играл за российские клубы "Динамо" Ставрополь, "Балтика", "Факел", "Воронеж" и "Волгарь". В качестве главного тренера он выиграл с "Карабахом" одиннадцать чемпионских титулов и шесть Кубков Азербайджана.

