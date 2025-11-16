"Издержки поля". Кафанов объяснил ошибку Сафонова в матче с Перу

"Ошибки делятся на два вида - есть технический брак, а есть неправильное принятие решения. Здесь не было ни того, ни другого. Это просто издержки поля", - цитирует Кафанова "РИА Новости".
Напомним, вратарь сборной России Матвей Сафонов допустил ошибку, в результате которой национальная команда Перу сравняла счет в товарищеском матче и вырвала ничью. Игра проходила 12 ноября на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 1:1.
В текущем сезоне российский голкипер не провел ни одного официального матча за французский клуб "Пари Сен-Жермен".
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, связана ли ошибка Матвея Сафонова с отсутствием игровой практики в клубе.
