Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Уфа
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Челябинск
3 - 3 3 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
4 - 1 4 1
ЧайкаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
9 - 1 9 1
АрменияЗавершен
Венгрия
2 - 3 2 3
ИрландияЗавершен
Албания
0 - 2 0 2
АнглияЗавершен
Сербия
2 - 1 2 1
ЛатвияЗавершен
Украина
2 - 0 2 0
ИсландияЗавершен
Азербайджан
1 - 3 1 3
ФранцияЗавершен

"Издержки поля". Кафанов объяснил ошибку Сафонова в матче с Перу

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, связана ли ошибка Матвея Сафонова с отсутствием игровой практики в клубе.
Фото: сборная России
"Ошибки делятся на два вида - есть технический брак, а есть неправильное принятие решения. Здесь не было ни того, ни другого. Это просто издержки поля", - цитирует Кафанова "РИА Новости".

Напомним, вратарь сборной России Матвей Сафонов допустил ошибку, в результате которой национальная команда Перу сравняла счет в товарищеском матче и вырвала ничью. Игра проходила 12 ноября на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 1:1.

В текущем сезоне российский голкипер не провел ни одного официального матча за французский клуб "Пари Сен-Жермен".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится