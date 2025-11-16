Матчи Скрыть

Первая лига

Сокол
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Уфа
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Челябинск
3 - 3 3 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
4 - 1 4 1
ЧайкаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
9 - 1 9 1
АрменияЗавершен
Венгрия
2 - 3 2 3
ИрландияЗавершен
Албания
0 - 2 0 2
АнглияЗавершен
Сербия
2 - 1 2 1
ЛатвияЗавершен
Украина
2 - 0 2 0
ИсландияЗавершен
Азербайджан
1 - 3 1 3
ФранцияЗавершен

Мор выделил тренеров, которых хотел бы видеть в "Спартаке"

Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор рассказал, кого предпочел бы видеть на посту главного тренера команды.
Фото: ФК "Спартак"
- Из тренеров при деле выделил бы Черчесова и Талалаева. На мой взгляд, у Черчесова однозначно получится, потому что у него есть все для "Спартака". С Талалаевым вопрос в том, как бы с ним работали футболисты-миллионеры. Из иностранцев хотел бы видеть в "Спартаке" Личку.

Во вторник, 11 ноября, пресс-служба "Спартака" официально сообщила о том, что Деян Станкович покидает пост главного тренера команды по согласию сторон. Руководить красно-белыми будет временно исполняющий обязанности наставника Вадим Романов.

Москвичи завершили первый круг чемпионата на шестой строчке в турнирной таблице. "Спартак" набрал 25 очков в 15 сыгранных турах РПЛ.

Источник: "Чемпионат"

