Мор выделил тренеров, которых хотел бы видеть в "Спартаке"

- Из тренеров при деле выделил бы Черчесова и Талалаева. На мой взгляд, у Черчесова однозначно получится, потому что у него есть все для "Спартака". С Талалаевым вопрос в том, как бы с ним работали футболисты-миллионеры. Из иностранцев хотел бы видеть в "Спартаке" Личку.
Во вторник, 11 ноября, пресс-служба "Спартака" официально сообщила о том, что Деян Станкович покидает пост главного тренера команды по согласию сторон. Руководить красно-белыми будет временно исполняющий обязанности наставника Вадим Романов.
Москвичи завершили первый круг чемпионата на шестой строчке в турнирной таблице. "Спартак" набрал 25 очков в 15 сыгранных турах РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор рассказал, кого предпочел бы видеть на посту главного тренера команды.
Фото: ФК "Спартак"