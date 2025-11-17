Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
19:30
РодинаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Черногория
22:45
ХорватияНе начат
Германия
22:45
СловакияНе начат
Мальта
22:45
ПольшаНе начат
Северная Ирландия
22:45
ЛюксембургНе начат
Чехия
22:45
ГибралтарНе начат
Нидерланды
22:45
ЛитваНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Финляндия
20:00
АндорраНе начат

Мор назвал худшую игру сборной России в этом году

Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор рассказал, какой матч считает худшим для сборной России в 2025-м году.
Фото: официальный сайт РФС
"Худшей была игра против Иордании. Матч с Чили дал много пищи для размышления - от неё много пользы. Смотреть эту игру было гораздо интереснее", - сказал Мор в интервью "Матч ТВ".

В субботу, 15 ноября сборная России потерпела поражение от Чили со счётом 2:0. Игра со сборной Иордании была 4 сентября и завершилась ничьей 0:0.

Отметим, что национальная команда с марта 2022 года отстранена по решению ФИФА и УЕФА от официальных международных турниров.

