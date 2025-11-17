Мор назвал худшую игру сборной России в этом году

"Худшей была игра против Иордании. Матч с Чили дал много пищи для размышления - от неё много пользы. Смотреть эту игру было гораздо интереснее", - сказал Мор в интервью "Матч ТВ".
В субботу, 15 ноября сборная России потерпела поражение от Чили со счётом 2:0. Игра со сборной Иордании была 4 сентября и завершилась ничьей 0:0.
Отметим, что национальная команда с марта 2022 года отстранена по решению ФИФА и УЕФА от официальных международных турниров.
Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор рассказал, какой матч считает худшим для сборной России в 2025-м году.
Фото: официальный сайт РФС