Экс-игрок ЦСКА считает, что команде нужно прибавлять в реализации

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев считает, что у "армейцев" есть проблема малого количества забитых мячей.
Фото: ПФК ЦСКА
"ЦСКА умеет в каждом матче создавать свои моменты. Понятно, что всё равно стоит проблема малого количества забитых мячей. Не хватает футболиста, который бы и сам делал свои голы из ничего, но и забивал бы из тех моментов, которые создаются", - сказал Корнеев в интервью "Матч ТВ".

После 15 сыгранных туров ЦСКА располагается на второй позиции с 33 набранными очками, уступая лидирующему "Краснодару" по дополнительным показателям. В текущем сезоне красно-синие забили 26 голов и занимают по этому показателю четвёртое место в чемпионате.

Следующий матч команда Фабио Челестини проведёт на выезде против московского "Спартака". Игра пройдёт в субботу, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.

