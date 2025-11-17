Фомин: сборная Чили - дисциплинированная команда

"Сборная Чили - дисциплинированная команда, знали, что делать на поле. Где-то получалось в атаке, где-то нет. Но в таких матчах нельзя пропускать, нужно было уходить на перерыв со счётом 0:0. После 1:0 они знали, что делать, совершали быстрые атаки, нам посложнее стало, но мы создавали моменты, было две перекладины. Но пропустили второй гол, такой итог", - сказал Фомин в интервью ТАСС.
В субботу, 15 ноября матч между сборными России и Чили проходил в Сочи на стадионе "Фишт". Игра завершилась победой гостей со счётом 2:0. Для подопечных Валерия Карпина это поражение стало первым за четыре года. Последний раз национальная команда уступила хорватам 14 ноября 2021 в отборочном цикле к чемпионату мира 2022 года.
Даниил Фомин сыграл вышел на матч против Чили в основном составе и отыграл 59 минут. Всего полузащитник принял участие в 18 встречах, отметился одним забитым мячом и отдал четыре голевые передачи.
Полузащитник сборной России Даниил Фомин прокомментировал поражение от команды Чили (0:2) в товарищеской встрече.
