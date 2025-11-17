"Ни один тренер не справится с "Динамо". Червиченко - об уходе Карпина

"Какой тренер нужен "Динамо"? Честно, понятия не имею. У команды очень странный подбор игроков. Если рассматривать их по отдельности, то футболисты неплохие, но порой то, что они исполняют на поле, — это нечто. Мне кажется, ни один тренер с такой историей не справится", - приводит слова Червиченко "Матч ТВ".
Сегодня, 17 ноября, московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера московского "Динамо". Специалист работал в клубе с лета текущего года, а также продолжает работу в национальной команде России. Напомним, что в феврале текущего года Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".
После 15 сыгранных туров бело-голубые располагаются на 10 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками в своем активе. В 16 туре Российской Премьер-Лиги столичное "Динамо" примет на домашнем стадионе махачкалинское "Динамо". Напомним, что бело-голубые одержали победу над петербургским "Зенитом" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1, ответная встреча состоится на "ВТБ Арене".
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался об уходе Валерия Карпина из "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"