Тер Стеген столкнулся с серьёзной проблемой после аренды в "Жирону" - источник

Немецкий вратарь Марк-Андре тер Стеген столкнулся с очередной серьёзной проблемой со здоровьем и может надолго выбыть из строя.

Фото: ФК "Барселона"

Об этом сообщает Cadena SER. По информации источника, у 33-летнего голкипера выявлено повреждение подколенного сухожилия. Ожидается, что восстановление займёт около двух месяцев. В ближайшее время клубы будут следить за динамикой состояния футболиста и принимать дальнейшие решения.



Напомним, с 21 января немецкий голкипер выступает на правах аренды за "Жирону", а его контракт по-прежнему принадлежит "Барселоне". Не исключено, что в случае затяжного восстановления вопрос его дальнейшего пребывания в нынешнем клубе будет пересмотрен и он вернётся в каталонскую команду.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Жирона