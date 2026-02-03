Тер Стеген столкнулся с серьёзной проблемой после аренды в "Жирону" - источник

Об этом сообщает Cadena SER. По информации источника, у 33-летнего голкипера выявлено повреждение подколенного сухожилия. Ожидается, что восстановление займёт около двух месяцев. В ближайшее время клубы будут следить за динамикой состояния футболиста и принимать дальнейшие решения.
Напомним, с 21 января немецкий голкипер выступает на правах аренды за "Жирону", а его контракт по-прежнему принадлежит "Барселоне". Не исключено, что в случае затяжного восстановления вопрос его дальнейшего пребывания в нынешнем клубе будет пересмотрен и он вернётся в каталонскую команду.
Немецкий вратарь Марк-Андре тер Стеген столкнулся с очередной серьёзной проблемой со здоровьем и может надолго выбыть из строя.
Фото: ФК "Барселона"