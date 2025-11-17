Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Болгария
22:45
ГрузияНе начат
Австрия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Косово
22:45
ШвейцарияНе начат
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ТурцияНе начат
Уэльс
22:45
Северная МакедонияНе начат
Беларусь
22:45
ГрецияНе начат
Швеция
22:45
СловенияНе начат
Румыния
22:45
Сан-МариноНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЭстонияНе начат
Фарерские острова
20:00
КазахстанНе начат

Станкович попрощался с футболистами "Спартака" на клубной базе - источник

Сербский тренер покинул клуб.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает источник, в минувшее воскресенье, 16 ноября, Деян Станкович и его штаб попрощались с игроками "Спартака" на базе клуба в Тушино.

Напомним, об отставке сербского специалиста столичный клуб объявил на прошлой неделе. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых стал Вадим Романов.

Первый матч после ухода Станковича "Спартак" проведет против ЦСКА 22 ноября в рамках 16-го тура РПЛ.

Источник: Metaratings

