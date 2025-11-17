Станкович попрощался с футболистами "Спартака" на клубной базе - источник

Как сообщает источник, в минувшее воскресенье, 16 ноября, Деян Станкович и его штаб попрощались с игроками "Спартака" на базе клуба в Тушино.
Напомним, об отставке сербского специалиста столичный клуб объявил на прошлой неделе. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых стал Вадим Романов.
Первый матч после ухода Станковича "Спартак" проведет против ЦСКА 22 ноября в рамках 16-го тура РПЛ.
Источник: Metaratings
Сербский тренер покинул клуб.
Фото: ФК "Спартак"