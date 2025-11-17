Матчи Скрыть

ЦСКА близок к покупке нападающего "Урала" - источник

Форвард "Урала" может продолжить карьеру в ЦСКА.
Фото: ФК "Урал"
По информации источника, нападающий "Урала" Максим Воронов близок к переходу в московский ЦСКА. Сообщается, что стороны близки к договоренности по трансферу, сделка состоится после открытия зимнего трансферного окна.

Воронов является воспитанником екатеринбургского клуба. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне 18-летний форвард принял участие в 12 матчах Первой лиги и отличился четырьмя забитыми голами. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста юношеской сборной России в 500 тысяч евро.

Источник: "Чемпионат"

