ЦСКА близок к покупке нападающего "Урала" - источник

По информации источника, нападающий "Урала" Максим Воронов близок к переходу в московский ЦСКА. Сообщается, что стороны близки к договоренности по трансферу, сделка состоится после открытия зимнего трансферного окна.
Воронов является воспитанником екатеринбургского клуба. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне 18-летний форвард принял участие в 12 матчах Первой лиги и отличился четырьмя забитыми голами. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста юношеской сборной России в 500 тысяч евро.
Источник: "Чемпионат"
Фото: ФК "Урал"