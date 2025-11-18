Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Болгария
22:45
ГрузияНе начат
Австрия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Косово
22:45
ШвейцарияНе начат
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ТурцияНе начат
Уэльс
22:45
Северная МакедонияНе начат
Беларусь
22:45
ГрецияНе начат
Швеция
22:45
СловенияНе начат
Румыния
22:45
Сан-МариноНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЭстонияНе начат
Фарерские острова
20:00
КазахстанНе начат

Тренер ЦСКА сообщил, когда Обляков приступит к тренировкам

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, что полузащитник команды Иван Обляков в среду приступит к тренировкам в общей группе.
Фото: ПФК ЦСКА
"Обляков? Завтра он будет тренироватья", - передаёт слова Челестини "Матч ТВ".

Напомним, что Иван Обляков получил травму в товарищеской игре сборной России против команды Чили (0:2) 15 ноября. Полузащитник был заменён на 25-й минуте встречи.

В этом сезоне хавбек принял участие в 22 матчах в составе красно-синих, отметился семью забитыми мячами и отдал четыре голевые передачи.

Следующий матч "армейцы" проведут на выезде против московского "Спартака". Игра состоится в субботу, 22 ноября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится