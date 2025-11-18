"Обляков? Завтра он будет тренироватья", - передаёт слова Челестини "Матч ТВ".
Напомним, что Иван Обляков получил травму в товарищеской игре сборной России против команды Чили (0:2) 15 ноября. Полузащитник был заменён на 25-й минуте встречи.
В этом сезоне хавбек принял участие в 22 матчах в составе красно-синих, отметился семью забитыми мячами и отдал четыре голевые передачи.
Следующий матч "армейцы" проведут на выезде против московского "Спартака". Игра состоится в субботу, 22 ноября.
Тренер ЦСКА сообщил, когда Обляков приступит к тренировкам
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, что полузащитник команды Иван Обляков в среду приступит к тренировкам в общей группе.
Фото: ПФК ЦСКА