Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Болгария
22:45
ГрузияНе начат
Австрия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Косово
22:45
ШвейцарияНе начат
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ТурцияНе начат
Уэльс
22:45
Северная МакедонияНе начат
Беларусь
22:45
ГрецияНе начат
Швеция
22:45
СловенияНе начат
Румыния
22:45
Сан-МариноНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЭстонияНе начат
Фарерские острова
20:00
КазахстанНе начат

Степашин - об уходе Карпина: поступок чисто мужской

Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал уход Валерия Карпина из команды.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Валерий Георгиевич подал в отставку сам, никакого давления на него со стороны руководства клуба не было. Более того, три дня назад с ним был разговор, договорились о том, что он будет работать и дальше, но он поразмышлял и понял, видимо, после проигранной игры с Чили, что надо сосредоточиться на сборной. Я с ним полностью согласен. Но поступок чисто мужской. Более того, никаких финансовых компенсаций он не требует", - приводит слова Степашина "КП Спорт".

Валерий Карпин 17 ноября сообщил о своём уходе из "Динамо". Российский специалист проработал в клубе менее пяти месяцев. После первого круга бело-голубые располагаются на 10 строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.

Валерий Карпин сообщил, что это решение связано с желанием сконцентрироваться на сборной России. Напомним, что в ноябрьском цикле национальная команда провела две товарищеские встречи против Перу (1:1) и Чили (0:2). После поражения от чилийцев прервалась четырёхлетняя серия без поражений сборной России. Последний раз национальная команда уступала хорватам 14 ноября 2021 года в отборочном цикле на чемпионат мира 2022 года.

