Сёмин не считает лимит главной проблемой российского футбола

"Главная задача - развитие детско-юношеского футбола, качества тренеров, а также то, почему бывшие футболисты не идут тренерами в спортивные школы. Лимит, может быть, играет какую-то роль, а может нет. Это искусственные моменты, которые мы в связи с обстоятельствами хотим поднять", - сказал Сёмин в интервью "РИА Новости Спорт".
Ранее в СМИ сообщалось о встрече министра спорта России Михаила Дегтярёва с бывшими главными тренерами сборной России, где обсуждалось возможное сокращение легионеров в заявке клубов РПЛ на сезон, а также введение налогов на иностранных специалистов.
Напомним, что министр спорта России Михаил Дегтярёв предлагал, чтобы с 2028 года в клубах РПЛ было максимум по 10 иностранцев в заявке и по пять - на поле. Сейчас лимит на легионеров работе по схеме "13+8".
Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин назвал главную проблему российского футбола.
Фото: ФК "Локомотив" Москва