"Конечно, потрясающая команда "Балтика" с Андреем Талалаевым — главное открытие сезона. Если бы у них была бы еще пара мастеров-голеадоров, они могли бы и чемпионами стать. Но не знаю, как у них дальше пойдет, добавят ли они чего-то зимой в смысле игроков. Но так, как Талалаев обучил команду играть в обороне — это очень хорошо! Ведь в большинстве случаев, кто меньше пропускает — тот и чемпион", - цитирует Орлова "РБ Спорт".
По итогам сезона-2024/2025 калининградская "Балтика" стала чемпионом Первой Лиги и напрямую вышла в РПЛ. Главным тренером калининградцев с сентября прошлого года является Андрей Талалаев, который ранее работал в ряде других российских клубов.
В текущем сезоне команда Андрея Талалаева набрала 28 очков в 15 матчах Российской Премьер-Лиги и на данный момент располагается на 5 месте в турнирной таблице. Калининградцы пропустили 7 мячей в 15 встречах - это лучший результат во всей лиге. В 16 туре чемпионата России "Балтика" сыграет на выезде с "Оренбургом", который занимает 14 место с 11 баллами.
"Они могли бы и чемпионами стать". Орлов рассказал, чего не хватает "Балтике"
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре калининградской "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"