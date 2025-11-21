Матчи Скрыть

Акрон
18:30
СочиНе начат

Волга Ул
17:00
ТорпедоНе начат

Валенсия
23:00
ЛевантеНе начат

Майнц
22:30
ХоффенхаймНе начат

Ницца
22:45
МарсельНе начат

Альба высказался о возможном уходе с поста главного тренера "Ростова"

Джонатан Альба высказался о возможном уходе с поста главного тренера "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
— По поводу того, когда закончится и до какого числа соглашение, я здесь говорить не буду. У меня есть контракт, я работаю здесь каждый день, буду продолжать.

— Вы бы хотели остаться в "Ростове"?

— Да, я очень счастлив здесь, - приводит слова Альбы "РБ Спорт".

В феврале текущего года "Ростов" объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера - специалист продолжает работу в национальной команде страны. Главным тренером южан стал Джонатан Альба, который ранее был аналитиком в тренерском штабе Валерия Карпина.

Сообщалось, что контракт испанца с клубом рассчитан до 15 декабря текущего года. После 15 сыгранных туров ростовчане располагаются на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе.

