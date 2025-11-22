Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
14:00
БалтикаНе начат
Спартак
16:45
ЦСКАНе начат
Рубин
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
13:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
15:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
18:00
СандерлендНе начат
Брайтон
18:00
БрентфордНе начат
Вулверхэмптон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
16:00
СельтаНе начат
Барселона
18:15
АтлетикНе начат
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
17:00
БолоньяНе начат
Кальяри
17:00
ДженоаНе начат
Фиорентина
20:00
ЮвентусНе начат
Наполи
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
17:30
ШтутгартНе начат
Хайденхайм
17:30
Боруссия МНе начат
Вольфсбург
17:30
БайерНе начат
Бавария
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ГамбургНе начат
Кельн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
19:00
СтрасбургНе начат
Ренн
21:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:05
ГаврНе начат

Гершкович: динамовцам не хватает одного — чувства коллективизма

Чемпион СССР по футболу и член консультативного совета московского "Динамо" Михаил Гершкович заявил, что не видит команду единым коллективом.
Фото: РФС
"Обратил внимание, что динамовцам не хватает одного — чувства коллективизма. Когда они выходят играть, не чувствуется, что это единый коллектив. Пожелал руководству и ребятам как можно быстрее создать этот коллектив, который выходит на поле сражаться не только за себя, но и за того парня", — приводит слова Гершковича "Матч ТВ".

В пятницу, 21 ноября на базе в Новогорске состоялась встреча консультативного совета "Динамо" с футболистами и тренерским штабом команды. Ранее стало известно, что главный тренер бело-голубых Валерий Карпин покинул свой пост. Исполняющим обязанности временно назначен Ролан Гусев.

В воскресенье, 23 ноября московская команда на своем поле примет махачкалинское "Динамо". Матч 16-го тура РПЛ начнется в 17:30 по московскому времени. После 15-ти прошедших встреч чемпионата России бело-голубые занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится