"Обратил внимание, что динамовцам не хватает одного — чувства коллективизма. Когда они выходят играть, не чувствуется, что это единый коллектив. Пожелал руководству и ребятам как можно быстрее создать этот коллектив, который выходит на поле сражаться не только за себя, но и за того парня", — приводит слова Гершковича "Матч ТВ".
В пятницу, 21 ноября на базе в Новогорске состоялась встреча консультативного совета "Динамо" с футболистами и тренерским штабом команды. Ранее стало известно, что главный тренер бело-голубых Валерий Карпин покинул свой пост. Исполняющим обязанности временно назначен Ролан Гусев.
В воскресенье, 23 ноября московская команда на своем поле примет махачкалинское "Динамо". Матч 16-го тура РПЛ начнется в 17:30 по московскому времени. После 15-ти прошедших встреч чемпионата России бело-голубые занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.
Гершкович: динамовцам не хватает одного — чувства коллективизма
Фото: РФС