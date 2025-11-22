Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
14:00
БалтикаНе начат
Спартак
16:45
ЦСКАНе начат
Рубин
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
13:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
15:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
18:00
СандерлендНе начат
Брайтон
18:00
БрентфордНе начат
Вулверхэмптон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
16:00
СельтаНе начат
Барселона
18:15
АтлетикНе начат
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
17:00
БолоньяНе начат
Кальяри
17:00
ДженоаНе начат
Фиорентина
20:00
ЮвентусНе начат
Наполи
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
17:30
ШтутгартНе начат
Хайденхайм
17:30
Боруссия МНе начат
Вольфсбург
17:30
БайерНе начат
Бавария
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ГамбургНе начат
Кельн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
19:00
СтрасбургНе начат
Ренн
21:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:05
ГаврНе начат

Капитан "Акрона" выбыл из строя до конца года из-за травмы

Защитник и капитан "Акрона" Константин Савичев получил перелом фаланги пальца стопы в матче 16-го тура РПЛ с "Сочи".
Фото: ФК "Акрон"
"После матча игроку было проведено обследование, которое подтвердило наличие перелома — Константин пропустит оставшиеся два матча года", — говорится в сообщении пресс-службы "Акрона".

Встреча "Акрона" с "Сочи" состоялась в пятницу, 21 ноября. Матч 16-го тура чемпионата России завершился со счетом 3:2. Савичев травмировался во время одного из стыков в конце первого тайма, после чего не смог продолжить игру и был заменен в перерыве.

До конца 2025 года "Акрон" проведет еще две встречи в рамках чемпионата России. 29 ноября команда Заурбека Тедеева сыграет с "Пари НН". 6 декабря "Акрон" отправится в гости к "Зениту". На данный момент команда из Тольятти занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 21 очко.

