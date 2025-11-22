Капитан "Акрона" выбыл из строя до конца года из-за травмы

"После матча игроку было проведено обследование, которое подтвердило наличие перелома — Константин пропустит оставшиеся два матча года", — говорится в сообщении пресс-службы "Акрона".
Встреча "Акрона" с "Сочи" состоялась в пятницу, 21 ноября. Матч 16-го тура чемпионата России завершился со счетом 3:2. Савичев травмировался во время одного из стыков в конце первого тайма, после чего не смог продолжить игру и был заменен в перерыве.
До конца 2025 года "Акрон" проведет еще две встречи в рамках чемпионата России. 29 ноября команда Заурбека Тедеева сыграет с "Пари НН". 6 декабря "Акрон" отправится в гости к "Зениту". На данный момент команда из Тольятти занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 21 очко.
