Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
14:00
БалтикаНе начат
Спартак
16:45
ЦСКАНе начат
Рубин
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
13:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
15:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
18:00
СандерлендНе начат
Брайтон
18:00
БрентфордНе начат
Вулверхэмптон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
16:00
СельтаНе начат
Барселона
18:15
АтлетикНе начат
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
17:00
БолоньяНе начат
Кальяри
17:00
ДженоаНе начат
Фиорентина
20:00
ЮвентусНе начат
Наполи
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
Боруссия МНе начат
Боруссия Д
17:30
ШтутгартНе начат
Вольфсбург
17:30
БайерНе начат
Бавария
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ГамбургНе начат
Кельн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
19:00
СтрасбургНе начат
Ренн
21:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:05
ГаврНе начат

Антон Шунин рассказал, в каком клубе РПЛ он может получить должность

Экс-голкипер "Динамо" Антон Шунин может получить должность в одном из клубов РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
— Гендиректор "Балтики" говорит, что обсуждает с вами должность в клубе. О какой позиции идет речь?

— Думаю, не стоит раньше времени это озвучивать. Но да, мы обсуждаем работу в клубе и его развитие, - приводит слова Шунина Sport24.

Ранее генеральный директор калининградской "Балтики" Равиль Измайлов рассказал, что экс-голкипер "Динамо" Антон Шунин будет проходить стажировку в спортивном отделе клуба.

Антон Шунин выступал за столичное "Динамо" с 2007 по 2024 год - голкипер провел за бело-голубых 339 матчей. Также на счету россиянина 15 матчей в составе национальной команды. В мае текущего года Антон Шунин объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.

