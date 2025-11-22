Антон Шунин рассказал, в каком клубе РПЛ он может получить должность

— Гендиректор "Балтики" говорит, что обсуждает с вами должность в клубе. О какой позиции идет речь?
— Думаю, не стоит раньше времени это озвучивать. Но да, мы обсуждаем работу в клубе и его развитие, - приводит слова Шунина Sport24.
Ранее генеральный директор калининградской "Балтики" Равиль Измайлов рассказал, что экс-голкипер "Динамо" Антон Шунин будет проходить стажировку в спортивном отделе клуба.
Антон Шунин выступал за столичное "Динамо" с 2007 по 2024 год - голкипер провел за бело-голубых 339 матчей. Также на счету россиянина 15 матчей в составе национальной команды. В мае текущего года Антон Шунин объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.