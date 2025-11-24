"Не знаю, кто это такой. Какой-то самозванец". Агент Джикии - об Абаскале

— Если встретите Абаскаля, из-за которого Джикия покинул "Спартак", пожмете ему руку?
— Абаскалю? Извините, не знаю, кто это такой. Какой-то самозванец, - сказал Шпинев в интервью Sport24.
Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с июня 2022 года до апреля 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 74 матча, одержали 36 побед, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.
Георгий Джикия стал игроком "Спартака" в 2017 году. Всего за клуб защитник провел 215 встреч, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. В сентябре 2024 года футболист покинул московскую команду и перешел в "Химки".
