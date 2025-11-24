Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
0 - 2 0 2
ЧелябинскЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
1 - 1 1 1
Комо1 тайм
Сассуоло
22:45
ПизаНе начат

"Не знаю, кто это такой. Какой-то самозванец". Агент Джикии - об Абаскале

Агент игрока "Антальяспора" Георгия Джикии Вадим Шпинев резко высказался о бывшем тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"
— Если встретите Абаскаля, из-за которого Джикия покинул "Спартак", пожмете ему руку?

— Абаскалю? Извините, не знаю, кто это такой. Какой-то самозванец, - сказал Шпинев в интервью Sport24.

Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с июня 2022 года до апреля 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 74 матча, одержали 36 побед, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.

Георгий Джикия стал игроком "Спартака" в 2017 году. Всего за клуб защитник провел 215 встреч, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. В сентябре 2024 года футболист покинул московскую команду и перешел в "Химки".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится