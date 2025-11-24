Игрок "Спартака" Джику рассказал, потерял ли клуб шансы на чемпионство

"Спартак" не потерял шансы на чемпионство. Нам просто нужна одна хорошая победная серия. Сейчас у нас две победы в чемпионате подряд. Посмотрим, удастся ли нам продлить эту серию. Мы сделаем всё необходимое для этого. Хотелось бы уйти на паузу в первой тройке. Поэтому мы не останавливаемся и продолжаем работать", - сказал Джику Legalbet.
На данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 16-ти матчах. Красно-белые одержали 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения в лиге. Следующий матч команды в рамках РПЛ состоится 29 ноября против калининградской "Балтики".
Напомним, 11 ноября пресс-служба "Спартака" объявила об уходе Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен бывший наставник "Спартака-2" Вадим Романов.
Фото: ФК "Спартак"