Кубок России

Торпедо
18:00
БалтикаНе начат
Арсенал Тула
20:30
Лига Чемпионов УЕФА

Аякс
20:45
БенфикаНе начат
Галатасарай
20:45
ЮнионНе начат
Наполи
23:00
КарабахНе начат
Манчестер Сити
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
НьюкаслНе начат
Челси
23:00
БарселонаНе начат
Славия
23:00
АтлетикНе начат
Боруссия Д
23:00
ВильярреалНе начат
Буде-Глимт
23:00
"Я в данном случае потерял отца". Ловчев – о Симоняне

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев выразил соболезнования в связи со смертью чемпиона Олимпийских игр 1956 года Никиты Симоняна.
Фото: РИА Новости
"Я считаю Симоняна отцом, добавляю, конечно, футбольным. Это он меня привёл в "Спартак", сделал хорошим футболистом. При нём я стал лучшим футболистом страны в 1972 году. Для меня это трагедия больше в два раза, потому что я в данном случае потерял отца", — приводит слова Ловчева "Матч ТВ".

Никита Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.

В составе московского "Спартака" Никита Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР, а также дважды становился обладателем Кубка страны. В качестве главного тренера он дважды привел красно-белых к победе в чемпионате СССР. Кроме того, вместе со сборной СССР Симонян является Олимпийским чемпионом 1956 года. В октябре 2025 года Симонян было удостоен звания Героя Труда России за особые заслуги перед государством и большой вклад в развитие российского футбола.

