"Я в данном случае потерял отца". Ловчев – о Симоняне

"Я считаю Симоняна отцом, добавляю, конечно, футбольным. Это он меня привёл в "Спартак", сделал хорошим футболистом. При нём я стал лучшим футболистом страны в 1972 году. Для меня это трагедия больше в два раза, потому что я в данном случае потерял отца", — приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
Никита Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.
В составе московского "Спартака" Никита Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР, а также дважды становился обладателем Кубка страны. В качестве главного тренера он дважды привел красно-белых к победе в чемпионате СССР. Кроме того, вместе со сборной СССР Симонян является Олимпийским чемпионом 1956 года. В октябре 2025 года Симонян было удостоен звания Героя Труда России за особые заслуги перед государством и большой вклад в развитие российского футбола.
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев выразил соболезнования в связи со смертью чемпиона Олимпийских игр 1956 года Никиты Симоняна.
Фото: РИА Новости