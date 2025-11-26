Матчи Скрыть

Кубок России

Краснодар
18:00
ОренбургНе начат
ЦСКА
18:00
Динамо МхНе начат
Нефтехимик
20:30
РостовНе начат
Локомотив
20:30
СпартакНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Пафос
20:45
МонакоНе начат
Копенгаген
20:45
КайратНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
БрюггеНе начат
Арсенал
23:00
БаварияНе начат
Олимпиакос
23:00
Реал МадридНе начат
Атлетико
23:00
ИнтерНе начат
ПСЖ
23:00
ТоттенхэмНе начат
Ливерпуль
23:00
ПСВНе начат
Айнтрахт
23:00
АталантаНе начат

Григорян: "Локо" не будет пренебрегать Кубком ради чемпионата

Российский тренер Александр Григорян высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Кубка России "Локомотива" со "Спартаком".
Фото: РИА Новости
"Я абсолютно уверен, что "Локомотив" Галактионова не будет пренебрегать Кубком ради чемпионата. Галактионов нацелен на оба трофея — и на победу в чемпионате, и на Кубок. Железнодорожники будут бороться на два фронта. Думаю, что будет результативный матч", — приводит слова Григоряна "Матч ТВ".

Напомним, первая четвертьфинальная встреча московских команд завершилась победой "Спартака". Красно-белые обыграли железнодорожников со счетом 3:1. Ответный матч состоится в среду, 26 ноября. "Локомотив" примет "Спартак" на своем поле. Начало встречи – в 20:30 по московскому времени. Победитель этой встречи пройдет в следующую стадию Пути РПЛ Кубка России. Проигравшая команда вылетит в Путь регионов.

В турнирной таблице чемпионата России "Локомотив" идет на четвертой строчке (31 очко). "Спартак" занимает шестое место с 28 очками.

