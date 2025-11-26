Григорян: "Локо" не будет пренебрегать Кубком ради чемпионата

"Я абсолютно уверен, что "Локомотив" Галактионова не будет пренебрегать Кубком ради чемпионата. Галактионов нацелен на оба трофея — и на победу в чемпионате, и на Кубок. Железнодорожники будут бороться на два фронта. Думаю, что будет результативный матч", — приводит слова Григоряна "Матч ТВ".
Напомним, первая четвертьфинальная встреча московских команд завершилась победой "Спартака". Красно-белые обыграли железнодорожников со счетом 3:1. Ответный матч состоится в среду, 26 ноября. "Локомотив" примет "Спартак" на своем поле. Начало встречи – в 20:30 по московскому времени. Победитель этой встречи пройдет в следующую стадию Пути РПЛ Кубка России. Проигравшая команда вылетит в Путь регионов.
В турнирной таблице чемпионата России "Локомотив" идет на четвертой строчке (31 очко). "Спартак" занимает шестое место с 28 очками.
Российский тренер Александр Григорян высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Кубка России "Локомотива" со "Спартаком".
