Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
1 - 0 1 0
Оренбург1 тайм
ЦСКА
0 - 1 0 1
Динамо Мх1 тайм
Нефтехимик
20:30
РостовНе начат
Локомотив
20:30
СпартакНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
20:45
МонакоНе начат
Копенгаген
20:45
КайратНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
БрюггеНе начат
Арсенал
23:00
БаварияНе начат
Олимпиакос
23:00
Реал МадридНе начат
Атлетико
23:00
ИнтерНе начат
ПСЖ
23:00
ТоттенхэмНе начат
Ливерпуль
23:00
ПСВНе начат
Айнтрахт
23:00
АталантаНе начат

"Понял, что пришло время и надо заниматься одним делом". Кононов - об уходе Карпина из "Динамо"

Главный тренер "Торпедо" Олег Кононов высказался об уходе Валерия Карпина из "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Я согласен с тем, что тяжело совмещать работу в сборной России и в клубе, потому что есть много работы. Карпину большое уважение, что он всё-таки столько времени совмещал и работал в сборной и "Динамо". Это большая нагрузка. Но, наверное, он сам понял, что пришло время и надо заниматься одним делом. Он выбрал сборную России", - цитирует Кононова "Чемпионат".

Напомним, что в ноябре московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых стал Ролан Гусев. Под его руководством столичный клуб в 16 туре РПЛ одержал домашнюю победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 3:0.

В первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России петербургский "Зенит" на своем поле уступил московскому "Динамо" со счетом 1:3, забитыми мячами отметились Иван Сергеев, Ульви Бабаев и Константин Тюкавин, в составе сине-бело-голубых - Педро. Ответная встреча команд состоится завтра, 27 ноября, в 20:30 по московскому времени - матч пройдет на "ВТБ Арене".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится