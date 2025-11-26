"Я согласен с тем, что тяжело совмещать работу в сборной России и в клубе, потому что есть много работы. Карпину большое уважение, что он всё-таки столько времени совмещал и работал в сборной и "Динамо". Это большая нагрузка. Но, наверное, он сам понял, что пришло время и надо заниматься одним делом. Он выбрал сборную России", - цитирует Кононова "Чемпионат".
Напомним, что в ноябре московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых стал Ролан Гусев. Под его руководством столичный клуб в 16 туре РПЛ одержал домашнюю победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 3:0.
В первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России петербургский "Зенит" на своем поле уступил московскому "Динамо" со счетом 1:3, забитыми мячами отметились Иван Сергеев, Ульви Бабаев и Константин Тюкавин, в составе сине-бело-голубых - Педро. Ответная встреча команд состоится завтра, 27 ноября, в 20:30 по московскому времени - матч пройдет на "ВТБ Арене".
"Понял, что пришло время и надо заниматься одним делом". Кононов - об уходе Карпина из "Динамо"
Фото: ФК "Динамо"