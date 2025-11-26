Матчи Скрыть

"Локомотив" и Баринов прекратили переговоры по новому контракту - источник

"Локомотив" и полузащитник команды Дмитрий Баринов прекратили переговоры о новом контракте.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
По информации "Чемпионата", переговоры заморожены и вряд ли возобновятся.

Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива". За основную команду он выступает с 2015 года. Всего за клуб опорный хавбек провёл 271 встречу, отметился 12 забитыми мячами и отдал 26 голевых передач. Его контракт с "железнодорожниками" истекает в конце текущего сезона. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Дмитрия Баринова составляет девять миллионов евро.

Напомним, что в летнее трансферное окно ЦСКА выражал заинтересованность в его приобретении.

