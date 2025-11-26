"Локомотив" и Баринов прекратили переговоры по новому контракту - источник

По информации "Чемпионата", переговоры заморожены и вряд ли возобновятся.
Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива". За основную команду он выступает с 2015 года. Всего за клуб опорный хавбек провёл 271 встречу, отметился 12 забитыми мячами и отдал 26 голевых передач. Его контракт с "железнодорожниками" истекает в конце текущего сезона. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Дмитрия Баринова составляет девять миллионов евро.
Напомним, что в летнее трансферное окно ЦСКА выражал заинтересованность в его приобретении.
Фото: ФК "Локомотив" Москва